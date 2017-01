Hoogleraar UA: “Heel Vlaanderen moet lage-emissiezone invoeren”

Heel Vlaanderen moet een lage-emissiezone invoeren. Dat zegt hoogleraar Roeland Samson op het departement Bio-ingenieurswetenschappen van de UA. Vanaf woensdag mogen te vervuilende wagens de stad Antwerpen niet meer in. Een stap in de goede richting, maar volgens de professor is er meer nodig om de luchtkwaliteit drastisch te verbeteren.

“De stad mag het bestuurders wat mij betreft ook moeilijker maken om in de stad rond te rijden. Dat in combinatie met de lage-emissiezone is het meest optimale”, zegt hoogleraar Roeland Samson aan ATV. Maar als die vervuilende wagens - mits afkoping - toch nog de stad kunnen inrijden, gaan we een vertraagd positief effect zien. Ik hoop vooral op een mentaliteitswijziging: mensen moeten meer propere wagens kopen of minder met de auto rijden zodat we echt snel een effect gaan zien op de luchtkwaliteit.”

Dat voorlopig enkel Antwerpen – en volgend jaar ook Mechelen en Willebroek – met een lage-emissiezone werkt, vindt Samson een gemiste kans voor Vlaanderen. “Men had de lage-emissie meteen op Vlaams niveau moeten regelen. Dan zou het allemaal heel eenduidig zijn en zou er niet gediscussieerd moeten worden over verschillende voorwaarden.”