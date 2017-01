Receptioniste tekent af voor ontvangst maar weet niet dat het om 10 ton paardenmest gaat

Bij een keukenbedrijf in Waalwijk, bij Tilburg in Nederland, is bijna 10 ton verse paardenmest geleverd. Het was een stunt van Bucket Boys, een online programma waarin de makers bucketlisten van kijkers afwerken. Over het bewuste keukenbedrijf regende het klachten op sociale media.

De receptioniste van het bedrijf, een keten in keukens en badkamers, tekende een afgeleverd pakje af zonder de kleine lettertjes te lezen. En dat zal haar geen tweede keer overkomen. Want zonder het te beseffen, ging ze akkoord met de levering van bijna 10 ton verse paardenmest. Het stinkende goedje werd voor het gebouw gedumpt.

Een stunt van de Bucket Boys, zo bleek. Deze twee Nederlanders werken via hun online programma bucketlisten van kijkers af. Dit keer verzamelden ze een heleboel klachten van kijkers over een groot keukenbedrijf dat er nogal agressieve verkooptechnieken op nahoudt.

“Wie stront verkoopt, kan stront verwachten”, redeneerden programmamakers Thijs Meeuwsen (27) en Joep ten Hove (25). En dus leverden ze een vracht paardenmest af.

“Het bedrijf voert acties waarbij het een keuken verkoopt aan prijzen waar de concurrentie niet tegen op kan. Maar wie de kleine regeltjes in het contract niet leest, is vaak de pineut. Vooral de 30 procentregeling wilden we aankaarten”, zeggen de Bucket Boys.

Wie heeft ingetekend op een actie en een bestelbon tekent, kan de bestelling nog altijd annuleren. Mits 30 procent annuleringsregeling. “Omdat eens de opmetingen zijn gedaan en het keukenblad op maat is gemaakt, we ook extra kosten hebben”, zegt de bedrijfsleider.

Maar dat klopt niet altijd, zo reageren klanten op het internet. Ze zeggen dat zelfs wanneer ze binnen de paar dagen na de overeenkomst annuleren, ze toch ook die 30 procent moeten betalen.

En dus besloten de Bucket Boys, op vraag van hun kijkers, het bedrijf een lesje te leren.