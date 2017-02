Mannen halen zotste dingen boven met metaaldetector

“Wij ­halen ­boven wat vergeten is”, zegt Steven. “Zo proberen wij op onze ­bescheiden manier de herinnering aan het verleden actueel te houden.”

“Elke zoektocht begint met een ­grondige voorstudie”, vult Jef aan. “In het wilde weg ­beginnen te zoeken is zinloos. Dus ­baseren we ons op oude stafkaarten of praat ik met ooggetuigen. In het geval van de Slag om Geel leven er nog twee inwoners die het vanop de eerste rij meemaakten. Zij vertellen mij dan waar ik zeker moet zoeken. De ­getuigenissen worden zeldzaam, een reden te meer om ze te documenteren en te bewaren.”

Dat de aanhouder wint, bewijst Jef in zijn persoonlijke museum, volgestouwd met spullen die hij vond onder de grond.

“Mijn minimuseum puilt uit van de vondsten, maar ik verkoop niets”, zegt Jef. “Voor mij gaat het om de emotionele waarde. Hier staat een zeldzame roller van een Canadese Churchill Tank van de Sherwood Rangers Yeomanry. De tank woog dertig ton. De rollers, die dienden om mijnen te vernietigen, wegen honderden kilo’s. Een Canadees museum zou deze roller graag aan zijn collectie toevoegen. Mijn echtgenote Christiane mag hem na mijn dood wegschenken, als ze wil. Niet verkopen. Ik hou mij ver van het commerciële.”