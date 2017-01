Geel, Meerhout, Laakdal: woninginbraken met kwart gedaald

Geel / Meerhout / Laakdal - n 2016 stelde de politiezone Geel – Laakdal – Meerhout 135 woninginbraken vast. Daarnaast registreerde ze ook 73 pogingen tot inbraak. Voor de inbraken en de pogingen samen is dit een daling van 25 procent ten opzichte van 2015.

De grootste daling ten opzichte van 2015 was er in Meerhout. Het aantal inbraken in deze gemeente is gehalveerd. Per 1.000 huishoudens werden er in de zone acht gezinnen geconfronteerd met een inbraak, of poging tot inbraak. In 94 procent van de woninginbraken ging het om het hoofdverblijf.

In 35 procent van de gevallen bleef het bij een poging. In twee op de drie gevallen raakten de inbrekers dus binnen. Opvallend dit jaar zijn de sterke verschillen in slaagpercentage tussen de gemeenten. In Geel was het slaagpercentage het hoogste (68%), in Meerhout het laagste (43%). Het slaagpercentage is afhankelijk van verschillende factoren, legt de politie uit: de omgeving van de woning (afgelegen, …), de beveiliging van de woning, de professionaliteit van de daders, de aangiftebereidheid van de pogingen, …

Net zoals de voorgaande jaren was er een piek tijdens de donkere maanden (januari – februari en oktober – november - december). In deze vijf maanden registreerde de politiezone 65 procent van al de inbraken.