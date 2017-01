Norovirus onder controle in AZ Turnhout

Turnhout - Op campus Sint-Elisabeth van het AZ Turnhout zijn alle afdelingen terug open en is de quarantaine opgeheven nadat er twee weken geleden het norovoris uitbrak.

“Er blijft nog een week verhoogde waakzaamheid, wat betekent dat alle ruimtes op campus Sint-Elisabeth deze week nog worden gereinigd met speciale producten en dat patiënten met symptomen van het norovirus (braken, diarree) nog gedurende deze week extra worden opgevolgd en indien nodig worden geïsoleerd van andere patiënten”, meldt het ziekenhuis maandag.

Het AZ Turnhout benadrukt dat in deze periode een ziekenhuis helemaal vrij te krijgen van het norovirus onmogelijk is, gezien het om een uiterst besmettelijk virus gaat. Het norovirus is een heel besmettelijk maar geen levensbedreigend virus dat buikgriep veroorzaakt. In de meeste gevallen verdwijnen de klachten na één tot vier dagen vanzelf.