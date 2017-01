Een maand zonder alcohol, wat voor zin heeft dat?

Trek een flesje open nu het nog mag, want vanaf woensdag 1 februari begint Tournée Minerale. Al meer dan 50.000 Belgen doen mee aan deze maand zonder alcohol. Volgens initiatiefnemers VAD/De DrugLijn en Stichting tegen Kanker een groot succes, maar hoe gezond is die maand zonder alcohol eigenlijk?

“Op korte termijn merk je dat je beter slaapt, meer energie hebt, dat je huid beter wordt en dat je misschien wat afvalt als je stopt met alcohol drinken”, legt diëtiste Eva De Winter van de Stichting tegen Kanker uit. Maar de echte winst zit hem volgens haar in een gedragsverandering op lange termijn. “Als je een maand geen alcohol drinkt, besef je bij hoeveel gelegenheden het de gewoonte is om te drinken. We willen niemand met de vinger wijzen, maar we hopen wel dat wie deelneemt, zich bewuster wordt van zijn alcoholgebruik en ook op lange termijn minder gaat drinken.” Bestel je dus in februari flink watertjes om in maart weer volop in de gin te vliegen, ben je eraan voor de moeite. De tijdelijke geheelonthouding heeft wel zin als je ook na die maand beseft dat alcohol niet altijd hoeft. “Beperk alcohol bijvoorbeeld tot in het weekend, dat is al een goed begin, en haalbaar op lange termijn”, zegt De Winter.

Bourgondiërs horen het niet graag, maar de afbraakproducten die ons lichaam aanmaakt bij de verwerking van alcohol worden gelinkt aan acht soorten kanker (darmen, borsten, mond, lever, mond, keel, strottenhoofd, slokdarm en maag, om specifiek te zijn). Bovendien gaat alcohol vaak samen met roken en met overgewicht, twee factoren die het risico op kanker vergroten. “De combinatie met alcohol maakt bijvoorbeeld ook onze huid gevoeliger voor UV-stralen”, zegt De Winter. “Het gaat dus om meer dan alleen de rechtstreekse effecten.”

Een glaasje wijn mag toch?

En wat dan met die studies die zeggen dat een glaasje rode wijn prima is voor hart- en bloedvaten? “Die studies worden vaak wat als excuus gebruikt”, zegt De Winter. “Er zijn hoe langer hoe meer twijfels aan de geloofwaardigheid van die studies en de manier waarop ze zijn uitgevoerd.” Als laatste sneuvelt ook een excuus dat een pintje veel minder schadelijk is dan bijvoorbeeld een glas cognac. “Dat is allemaal even schadelijk, want in een pintje zit misschien minder alcohol, maar de eenheid waarin het geserveerd wordt, is groter”, aldus De Winter.

Het goede nieuws is: zelfs al heb je al liederlijk geleefd en vrolijk gezondigd, dan nog heeft het zin om mee te doen aan de maand zonder alcohol. “Als je stopt of mindert met drinken, daalt het risico op gezondheidsproblemen opnieuw. Het is dus nooit te laat om te stoppen”, weet De Winter. “Tournée Minerale wil daarbij helpen, door het bespreekbaar te maken dat je geen alcohol drinkt. Nu wordt het in gezelschap moeilijk aanvaard als je niet meedrinkt met de rest. Je moet al bijna een excuus hebben: als je met de auto bent of zwanger bent, dan kan het. Alcohol zit zo ingebakken in onze cultuur, dat willen we doorbreken”.

Tournée Minerale begint vanaf 1 februari. Deelnemen kan nog steeds via www.tourneeminerale.be