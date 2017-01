Mladenovic riskeert één speeldag, Belfodil twee speeldagen effectieve schorsing

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag één speeldag schorsing en 400 euro boete gevorderd voor Standard-verdediger Filip Mladenovic, die zondag op de 24e speeldag in de Jupiler Pro League al in de tweede minuut werd uitgesloten. Zijn ploeggenoot en aanvaller Ishak Belfodil kijkt aan tegen een schorsing van drie speeldagen, waarvan twee effectief, een een geldstraf van 800 euro.

In de doelpuntenloze kraker op het veld van RSC Anderlecht moest Standard na nog geen twee minuten met tien spelers voort. Na een opstootje met Alexandru Chipciu kreeg Mladenovic streng rood van scheidsrechter Bart Vertenten, die de kaart toonde op aangeven van zijn lijnrechter. “Mladenovic gaf een armslag in de richting van het hoofd van de tegenstander”, noteerde Vertenten in zijn rapport. In de slotfase werd ook Belfodil uitgesloten voor natrappen op Isaac Kiese Thelin.

Als de Rouches de strafvorderingen aanvaarden, missen Mladenovic en Belfodil de thuismatch tegen KV Kortrijk (4 februari). De spits van Standard moet dan ook de verplaatsing naar Waasland-Beveren (12 februari) aan zich voorbij laten gaan. De club beraadt zich over welke stappen ze zal nemen.

Eric Deflandre, assistent-trainer van Aleksandar Jankovic bij de Luikenaars, kreeg 400 euro boete voorgesteld als minnelijke schikking nadat hij een “afkeurend gebaar” had gemaakt aan het adres van de wedstrijdleiding.

Karim Belhocine (KV Kortrijk) kijkt aan tegen schorsing van een week

Voor Karim Belhocine vroeg het bondsparket een week schorsing. De technisch directeur van KV Kortrijk, die niet de vereiste diploma's heeft maar toch opnieuw coachte in de dug-out van de Kerels, werd tegen Lokeren naar de tribunes verwezen.

Tijdens de rust maakte Belhocine zich druk over het doelpunt van Lokeren. Op weg naar de kleedkamers ging hij verhaal halen bij scheidsrechter Nathan Verboomen, die hem daarop naar de tribunes stuurde. Door de "buitensporige uitlatingen en cynische gebaren" van Belhocine mocht T1 Bart Van Lancker zijn troepen weer sturen, al bleef Belhocine vanuit de tribune instructies geven.

Als KV Kortrijk de strafvordering aanvaardt, is Belhocine geschorst voor de competitieduel op het veld van Standard Luik (4 februari). In het andere geval moeten club en de technisch directeur zich morgen/dinsdag gaan verantwoorden voor de Geschillencommissie voor het Profvoetbal.