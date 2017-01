Inflatie voor energie op hoogste niveau in vijf jaar

De inflatie stijgt in januari van 2,03 naar 2,65 procent. Dat meldt de FOD Economie maandag. De inflatie voor energie bedraagt nu 11,18 procent (tegenover 5,49 procent vorige maand en 2,24 procent in november), of het hoogste niveau voor deze productgroep sinds februari 2012. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen werd deze maand niet overschreden.

De consumptieprijsindex van de maand januari 2017 bedraagt 104,28 punten. De index stijgt deze maand met 0,74 punt. De gezondheidsindex stijgt deze maand met 0,60 punt en bedraagt 104,65 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex stijgt van 1,78 procent naar 2,18 procent.

De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die 103,04 punten bedraagt, werd deze maand niet overschreden. De laatste spilindexoverschrijding vond in mei 2016 plaats.

Er waren in januari vooral prijsstijgingen voor motorbrandstoffen, vakantiedorpen, elektriciteit, groenten, huisbrandolie, alcoholische dranken, bijdrage ziekteverzekering, aardgas, water en telecomdiensten. Deze prijsstijgingen werden gedeeltelijk gecompenseerd door prijsdalingen voor vliegtuigtickets.

Elektriciteit is nu 19,4 procent duurder dan een jaar geleden. Aardgas is daarentegen 2,1 procent goedkoper dan vorig jaar in januari. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 8,4 procent gedaald in één jaar tijd. Motorbrandstoffen zijn nu 18,5 procent duurder dan een jaar geleden. De inflatie voor de diensten gaat van 2,09 procent naar 2,39 procent.