Belgische gezondheidszorg kan goede cijfers voorleggen

De Belgische gezondheidszorg is de op drie na beste van Europa. Dat blijkt maandag uit de Europese Gezondheidsindex die Health Consumer Powerhouse (HCP) al sinds 2005 publiceert.

Het is de hoogste notering voor de Belgische gezondheidszorg in deze index, die de nationale gezondheidssystemen in 35 landen onderzoekt op 48 indicatoren, gaande van patiëntenrechten over toegankelijkheid tot preventie. Op het vlak van toegankelijkheid scoort België, samen met Zwitserland en het verrassende Macedonië, de maximumscore. Als het aankomt op de kostenefficiëntie van de gezondheidszorg eindigt België wel pas op de twaalfde plaats.

De Europese gezondheidszorg gaat erop vooruit, besluit HCP verder. De Zweedse denktank die zich in gezondheidszorg specialiseert, verwijst onder meer naar de dalende sterftecijfers van pasgeborenen en de betere overlevingskansen na hartziektes en kanker. Tegelijk gebruiken nog te veel landen inefficiënte manieren om de gezondheidszorg te financieren en te verlenen. “De meest succesvolle systemen kopiëren zou geld besparen dat geïnvesteerd kan worden in het redden van levens”, besluit HCP.

Voor het eerst scoren twee landen, Nederland en Zwitserland, meer dan 900 op 1.000 - respectievelijk 927 en 904. Noorwegen, op de derde plaats, ligt met 865 punten relatief ver achter op die twee landen. België volgt met 860 punten.

Macedonië scoort niet alleen hoog in de categorie toegankelijkheid, maar heeft ook het systeem dat het meest kostenefficiënt is. “Dat dit mogelijk is in een niet zo rijk land daagt veel conventionele ideeën over gezondheidszorg uit”, zegt professor Arne Bjornberg, die het onderzoek leidde. In Macedonië werd in 2016 een “bijzonder transparant systeem ingevoerd voor het elektronisch boeken van zorgafspraken”.