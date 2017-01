Is Beyoncé zwanger van tweede kindje?

De geruchtenmolen dat Beyoncé zwanger zou zijn van een tweede kindje draait op volle toeren. In een video voor haar sportcollectie Ivy Park was er volgens enkele aandachtige fans al een beginnend babybuikje te zien. Dat het filmpje vervolgens razendsnel offline werd gehaald, hielp ook niet meteen de speculaties een halt toe te roepen.

Krijgt Blue Ivy (4) binnenkort een zusje of broertje? De geruchten doen in elk geval wel flink de ronde dat Beyoncé (35) en Jay Z (47) een tweede telg verwachten. Volgens entertainmentwebsite Hollywood Life zou er al iemand uit haar intieme kring het nieuws bevestigd hebben. "Iedereen weet hoe graag zij en Jay Z nog een kindje wilden. Het zou me dan ook niet verbazen als de mededeling van de zwangerschap er binnenkort zit aan te komen", klinkt het.

Dat Queen B al een tijdje wordt gespot in oversized kleding hielp ook al niet om de gemoederen te bedaren en dan was er ook nog het promofilmpje voor haar nieuwste Ivy Park-collectie. Daarin was ze te zien met iets wat verdacht veel op een bollend babybuikje lijkt. Dat de video vervolgens snel werd verwijderd, gooide alleen nog maar meer olie op het vuur.

Ondanks alle speculaties blijft het wel nog wachten op een officiële bevestiging.