Hind Ben Abdelkader heeft zondag met haar club Wisla Krakau de Poolse bekerfinale gewonnen. De Belgische basketbalster haalde het met Wisla na een verlenging met 63-62 van Wroclaw.

De 21-jarige Brusselse spelverdeelster was in 41 minuten goed voor 24 punten, vijf rebounds en drie assists en werd na afloop van de finale verkozen tot MVP (Most Valuable Player). Het is haar eerste seizoen bij Krakau, daarvoor speelde ze bij het Spaanse Cadi La Seu en het Franse Nice.