Zes keer goud voor Essense vogelliefhebbers

Essen - Ruim 26.000 vogels uit 22 landen streden op het 65ste Mondial om een felbegeerde wereldtitel op het grootste vogelevenement ter wereld.Lieven Peeters, Freddy Lenaerts, Fons Van Hooydonk en Jan Konings, vier vogelliefhebbers van De Koperwiek en de Essense Vogelvrienden, sleepten met hun vogeltjes maar liefst dertien medailles in de wacht.

De wedstrijd ging door op 20, 21 en 22 januari 2017 in het Spaanse Almeria. Van de 3124 deelnemers kwamen er 198 uit België. Die gingen naar huis met 233 gouden medailles, 159 zilveren en 114 bronzen. Jan Konings, Lieven Peeters, Fons Van Hooydonk en Freddy Lenaerts vielen ook meermaals in de prijzen. Zij behaalden maar liefst zes keer goud, vijf keer zilver en twee keer brons.

Ook al behoren de vier vogelvrienden tot verschillende vogelclubs, elkaars concurrenten zijn ze niet. Behalve op een wedstrijd natuurlijk, maar daar gunnen ze elkaar de overwinning. "De vogels worden met heel veel zorg omringd en werden enkele dagen voor de start van de Mondial met een vrachtauto naar Spanje vervoerd", zegt Lieven Peeters van de Essense Vogelclub. "Zelf namen we op vrijdag het vliegtuig naar Spanje".

“Soms loopt er al wel eens iets fout”, zegt Jan Konings, voorzitter van de Koperwiek. “Zo was er een zanglijster die bij het vertrek was gaan vliegen. Maar het liep nog goed af. We hebben hem alsnog kunnen vangen. Het beestje heeft toen zilver gewonnen.”

"Op het wereldkampioenschap komen verschillende soorten vogels samen”, zegt Freddy Lenaerts, voorzitter van de Essense Vogelclub. "Nadat de vogels zijn ingeschreven worden ze per reeks, soort en nummer in een kooi geplaatst. "Niemand weet dus wie de vogel toebehoord," zegt Lenaerts, die zelf ook nationaal en internationaal keurmeester is. "Bij de keuring wordt er vooral gelet soort, model, kleur en tekening. Een keurmeester wordt geacht honderd vogels per dag te keuren. De keuring van alle vogels neemt drie dagen in beslag. De vogels die het best de standaardnormen benaderd wint de prijs. Het gebeurd wel eens dat er geen winnaar uit de bus komt omdat de kwaliteiten niet voldoende zijn.”

Het wereldkampioenschap duurde drie dagen. “Wie de immense sporthal binnenkomt wordt overdondert door het gekwetter van de vogels”, zegt Fons, lid van De Koperwiek. “Het is opvallend hoeveel jonge mensen in Spanje met de vogelsport bezig zijn. In België zit je toch met een andere generatie. Terwijl het hier aan het vergrijzen is, zit je daar met een jonge lichting vogelliefhebbers. Verjonging in onze clubs is dus welkom."

www.koperwiek.be, www.devogelvriendenessen.be