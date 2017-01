Serena Williams opnieuw nummer één van de wereld, Goffin blijft11e

Serena Williams staat dankzij haar eindzege van zaterdag op de Australian Open opnieuw op nummer één in het vrouwentennis. Ze doet op de maandag gepubliceerde WTA-ranking haasje-over met de Duitse Angelique Kerber, die na de US Open de eerste stek van Williams had overgenomen.

Kerber had de Australian Open vorig jaar gewonnen, maar ging er deze editie al snel uit en verloor dus een pak punten. Op de nieuwe ranking heeft ‘Angie’ 665 punten minder dan Serena Williams, die zaterdag haar 23e grandslamzege uit haar imposante carrière pakte.

Na Williams en Kerber staat de Tsjechische Karolina Pliskova, zij boekt twee plaatsen winst. Simona Halep blijft vierde, Dominika Cibulkova gaat van zes naar vijf en Agniezska Radwanska tuimelt van drie naar zes. Venus Williams, de oudere zus van Serena, ziet haar knap parcours op de Australian Open beloond worden met een sprong van zes plaatsen op de ranglijst. De verliezende finaliste van Melbourne staat nu elfde. De Amerikaanse Coco Vandeweghe en de Kroatische Mirjana Lucic-Baroni, de verrassende halvefinalistes Down Under, worden respectievelijk twintigste (+15) en 29e (+50).

De Belgische tennissters moeten bijna allemaal wat terrein prijsgeven. Yanina Wickmayer behoudt haar 60e plaats, Kirsten Flipkens zakt van 70 naar 76 en Elise Mertens wordt 85e (-3). Ook Maryna Zanevska (126e, -4) en Alison Van Uytvanck (131, -3) gaan achteruit.

Federer wordt tiende, Goffin blijft elfde

Kersvers Australian Open-winnaar Roger Federer wipt op de nieuwe ATP-ranking van de zeventiende

Foto: AP

naar de tiende stek. De Zwitser haalde het zondag in de finale in vijf sets van de Spanjaard Rafael Nadal, die drie plaatsen winst boekt en zesde wordt. David Goffin behoudt ondanks een knappe kwartfinale Down Under zijn elfde stek.

Voor Federer was het al zijn vijfde eindwinst in Australië en zijn achttiende grandslamzege. Dankzij zijn topprestatie maakt hij een mooie sprong in het klassement en wordt hij opnieuw tiende. Andy Murray blijft ondanks zijn vroege uitschakeling op één en breidt zijn voorsprong op eerste achtervolger Novak Djokovic zelfs uit. De Serviër had de Australian Open vorig jaar gewonnen en ging er nu al uit in de tweede ronde, wat hem een pak punten kostte. Het verschil tussen de nummers één en twee bedraagt 1715 punten.

De Zwitser Stan Wawrinka, goed voor een halvefinaleplaats in Melbourne, doet haasje-over met Milos Raonic en wordt derde. Verliezend finalist Nadal springt van negen naar zes, de Fransman Gaël Monfils maakt de omgekeerde beweging.

Foto: BELGA

David Goffin blijft ondanks zijn kwartfinale elfde, hij had alleen in de top tien gekomen als Nadal het toernooi zou gewonnen hebben. De Luikenaar krijgt er wel 180 punten bij, het verschil met nummer tien Federer is wel nog 330 punten. Steve Darcis, goed voor een derde ronde in Australië, gaat dertien plaatsen vooruit en wordt 58e, Ruben Bemelmans wipt van 159 naar 141. Met Arthur De Greef (143e, -1), Kimmer Coppejans (186e, -3) en Joris De Loore (191e, -7) staan er nog drie landgenoten in de top-200.