Drugscontrole bij Beerschot-Wilrijk: drie supporters met cannabis op zak

Kiel - De politie heeft zaterdag een drugscontrole gehouden aan het stadion van Beerschot-Wilrijk. Drie gecontroleerde supporters hadden cannabis bij.

Het was de derde keer dat de politie in samenspraak met het clubbestuur van Beerschot-Wilrijk een grootscheepse drugscontrole opzette aan het Olympisch Stadion. Zaterdagavond werden voor aanvang van de wedstrijd tegen Virton controleposten opgezet aan de ingangen van tribune 3, ‘de kleine tribune’.

“De drugshond heeft er een veertigtal supporters uitgehaald”, zegt politiewoordvoerder Sven Lommaert. “Die werden vervolgens gefouilleerd.”

Uiteindelijk bleek dat er van die veertig ‘verdachte’ supporters slechts drie in het bezit waren van drugs. “De anderen hadden op het moment van de controle geen drugs bij zich”, legt Lommaert uit. “Waarschijnlijk gebruikten zij eerder op de dag wel iets of kwamen ze ermee in aanraking.”

De drie betrapte supporters kregen een onmiddellijke minnelijke schikking voorgesteld. Omdat ze softdrugs, cannabis, bij zich hadden, bedraagt de voorgestelde boete 75 euro.