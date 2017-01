Trump: “Mijn vluchtelingenbeleid is gelijkaardig aan dat van Obama”

“Mijn beleid is gelijkaardig aan dat van president Barack Obama in 2011, toen hij de visa voor vluchtelingen uit Irak voor zes maanden bande.” Dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump zondag in een reactie op de controverse rond zijn decreet om mensen uit bepaalde moslimlanden gedurende 90 dagen niet meer toe te laten in de VS. “De zeven landen in kwestie werden eerder door de administratie van Obama geïdentificeerd als bron van terrorisme”, aldus Trump nog.

Trump wijst er zondag opnieuw op dat het decreet “geen moslimban is, zoals de media foutief melden. Dit gaat niet over religie, dit gaat over terrorisme en over de veiligheid in ons land”, aldus de president. “Er zijn meer dan veertig verschillende landen wereldwijd waar vooral moslims wonen die niet getroffen zijn door het decreet.”

De president meldt nog dat de VS opnieuw visa zullen uitvaardigen aan alle landen “van zodra we zeker zijn dat we het grootste deel van de veiligheidsmaatregelen hebben herzien en van kracht laten worden in de komende 90 dagen”. “Ik leef enorm mee met de mensen die betrokken zijn bij deze vreselijke humanitaire crisis in Syrië. Mijn eerste prioriteit zal altijd zijn om ons land te dienen en te beschermen, maar als president zal ik altijd manieren te vinden om alle mensen die lijden te helpen.”

Hevige protesten tegen de maatregelen van Trump Foto: AFP

Hypocrisie

Trump benadrukt nog dat de zeven landen in kwestie (Iran, Irak, Libië, Somalië, Soedan, Syrië et Jemen) door de administratie van zijn voorganger Barack Obama werden geïdentificeerd als bron van terrorisme. Mensen die de afgelopen vijf jaar naar een van de landen op die lijst waren gegaan, mochten het land niet meer binnen zonder visa. Daarnaast is wat Trump besliste gelijkaardig aan wat Obama in 2011 deed, toen hij gedurende zes maanden geen visa uitvaardigde aan vluchtelingen uit Irak.

Die tijdelijke stop wordt door Trump-aanhangers gebruikt om te wijzen op de hypocrisie van de media en de mensen die protesteren, omdat de Democratische president net hetzelfde heeft gedaan. De migratiestop kwam er nadat de FBI ontdekte dat twee militanten van al-Qaida, die in Irak Amerikaanse soldaten hadden aangevallen, in Kentucky leefden. Verschillende media wijzen er dan ook op dat Obama’s stop er kwam voor een reden, terwijl Trumps beslissing geen specifieke aanleiding heeft.