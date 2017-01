Fusie Albert Heijn en Delhaize in ons land onder druk

Bijna een jaar nadat de Belgische Mededingingsautoriteit Albert Heijn had verplicht om acht winkels af te stoten om de fusie met Delhaize te laten doorgaan, is er nog geen enkel filiaal verkocht. Het personeel is verontrust.

Delhaize en Ahold, de Nederlandse moedermaatschappij van Albert Heijn, zijn vorig jaar wereldwijd gefuseerd. Behalve in België. De fusie kan hier nog niet doorgaan, omdat Albert Heijn nog steeds niet aan een belangrijke voorwaarde van de Belgische Mededingingsautoriteit voldoet.

Albert Heijn moet acht winkels, waaronder de vestiging op de Groenplaats en op het Kiel in Antwerpen en het filiaal in de Dijkstraat in Lokeren, verkopen aan een andere supermarkt. Maar dat is nog steeds niet gelukt.

“Zolang de winkels niet zijn verkocht, blijven Albert Heijn en Delhaize in België concurrenten”, zegt Maud van Gaal, woordvoerster van Ahold Delhaize.

Ahold Delhaize wil niets over de onderhandelingen zeggen. Het is wel al duidelijk dat Carrefour en Colruyt vandaag geen plan hebben om de winkels over te nemen.

“De onzekerheid maakt ons zo moe. De frustratie bij het personeel is groot”, zegt een van de werknemers.

Het personeel klaagt ook het gebrek aan investeringen in de acht winkels en het gebrek aan motivatie bij de interimkrachten aan. “Groenten verdorren en vlees ligt soms tot na de vervaldatum in de winkelrekken.”