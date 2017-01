Boze pastoor Carolus Borromeus gooit tientallen dure gekleurde stoelen uit zijn kerk

De pastoor van Carolus Borromeus is boos. Tientallen dure designstoelen heeft hij uit zijn kerk gekieperd. Niet alleen omdat ze er geplaatst zijn buiten zijn wil om, ook omdat ze de sereniteit in monumentale gebouw verstoren. “Je kan je moeder of vader toch niet begraven met zulke kleuren in de kerk?”

Vergeet de oude, bruine, en soms afgeleefde kerkstoelen. Carolus Borromeus, op het Antwerpse Hendrik Conscienceplein, pakt sinds twee weken uit met een collectie dure Deens designstoelen van Arne Jacobsen. Goed voor het comfort. En de populariteit van de Antwerpse kerk. Maar voor pastoor Rik Hoet zijn ze een doorn in het oog.

Het woord van God

De look van het bekende vlindermodel, voor het eerst gemaakt in de jaren vijftig, staat hem totaal niet aan. “Kerkstoelen mogen niet opvallen. En dat doen deze wel. Ze maken lawaai. Met de zwarte exemplaren kan ik nog enigszins leven. Daar ben ik al aan gewend.” Maar de witte, oranje en blauwe versies heeft Rik Hoet verwijderd. Ook de gele exemplaren, die tussen de zuilen bungelden, heeft hij naar beneden gehaald.

Alleen de zwarte stoelen mochten blijven van pastoor Rik Hoet. Foto: Joris Herregods

180.000 euro

Hoet struikelt niet alleen over het moderne ontwerp, maar ook over de prijs. De Series 7-stoelen van producent Fritz Hansen kosten een aardige duit: om en bij 450 euro per stoel. Voor 400 stoelen betekent dat zo maar eventjes 180.000 euro.

De kerkfabriek, een team van vrijwilligers dat de nieuwe stukken kocht, wil voorlopig niet reageren. Volgens het pr-bureau dat de communicatie rond de stoelen verzorgde, hebben ze de designstukken aan de helft van de prijs gekregen.