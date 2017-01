Een vijfde minder camions door tolvrije Liefkenshoek

Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Berendrecht / Lillo / Zandvliet - Staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld) vindt dat de Liefkenshoektunnel tolvrij gemaakt kan worden. Partijgenoot Gwendolyn Rutten had in De Zevende Dag de financiering al klaar. Goed nieuws voor burgerplatform Liefkenshoektolvrij.

Philippe De Backer (Open Vld) heeft als wetenschapper geleerd dat je complexe problemen het best aanpakt door ze in kleine stukjes te kappen. “Daarom moet je de mobiliteit rond Antwerpen stap voor stap aanpakken. Als je de Liefkenshoektunnel tolvrij maakt, dan haal je 20% trucks van de Ring. En de economische baten liggen veel hoger dan de tolinkomsten (geschat op 77 miljoen euro, red.)”, zei hij zaterdag in uw krant. Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten wist zondag al waar dat geld te halen zonder de begroting overhoop te halen. “Oosterweel staat in de begroting. Omdat het project vertraging oploopt, zal het budget niet helemaal worden gebruikt. Hevel die 77 miljoen daaruit over.”

Economische winst

Burgerplatform Liefkenshoektolvrij speelt hierop in en zegt dat de vermindering van inkomsten aan de tolpoorten ruimschoots zullen worden opgevangen door economische winst. Er kan ook terreinwinst gemaakt worden. “Telkens als de tunnel tolvrij wordt verklaard, ontstaat er een file aan de seinhuisjes, want je moet er in een ruime bocht omheen rijden.” Liefkenshoektolvrij zegt ook dat de wegeninfrastructuur aan de op- en afritten tussen de Liefkenshoektunnel en de Tijsmanstunnel er zeer slecht bij liggen. “We stellen voor om daar onmiddellijk iets aan te doen, wat alweer voor minder files zal zorgen. Focussen op een maatregel in afwachting van de realisatie van een nieuwe Scheldekruising – die mogelijk nog tien jaar op zich laat wachten – is de enige manier om de druk van de ketel te halen”, besluit Paul Schietekat.