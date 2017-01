Deurne - Kasper, het zestien maanden oude zoontje van Marlies Fret uit Deurne, heeft problemen aan de luchtwegen. Moeder en zoon zijn het gezicht van een petitie die Groen opstart om voor een betere luchtkwaliteit te ijveren.

“Ik heb onderschat hoe hard de aanwezigheid van verkeer en vuile lucht me treft sinds Kasper er is”, steekt Marlies van wal. De 33-jarige moeder woont in Deurne-Zuid, waar je altijd wel ergens of de Ring ...