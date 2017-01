“Beroofde juwelen van Kim Kardashian zijn gesmolten in Antwerpen”

De verlovingsring, die 4 miljoen euro waard is, zou nog in handen van de bende zijn. Foto: rr

De in Parijs gestolen juwelen van de Amerikaanse tv-persoonlijkheid Kim Kardashian werden in Antwerpen gesmolten. Dat heeft een van de verdachten aan de politie bevestigd. De peperdure verlovingsring zou nog in handen van de bende zijn.

De Franse krant Le Monde kon de hand leggen op het verhoor van Aomar Ait Khedache (60), een van de overvallers van ­societyfiguur Kim Kardashian.

Zacht behandeld

Ait Khedache, bijgenaamd ‘Le Vieux’ (‘De Oude’), deed aan de speurders uitvoerig het verhaal van de overval op Kardashian. Geslepen weliswaar, want hij minimaliseerde de feiten door te benadrukken dat er geen wapens gebruikt waren en dat ze ­Kardashian zacht behandeld hadden. Namen van zijn compagnons weigerde Ait Khedache te geven.

Ook over de buit hield de ervaren rover zich op het vlakke. Wel bevestigde hij wat de speurders al lange tijd vermoedden, namelijk dat de gestolen juwelen in Antwerpen gesmolten werden. “We hebben dat samen beslist, zodat ze niet meer herkend zouden worden”, zei Ait Khedache daarover volgens Le Monde. “Iemand heeft zich erover ontfermd en is teruggekomen met goudstaven. Ongeveer 800 gram, goed voor 25.000 à 28.000 euro.”

De verlovingsring van Kim ­Kardashian, met een geschatte waarde van 4 miljoen euro, zou nog in handen van een bendelid zijn. “Niemand durft die te verkopen”, zei Ait Khedache.