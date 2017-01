Europa, luister naar Bourgeois

Het was een verademing. Na maanden waarin we ons vaak afvroegen waarom we in dit land eigenlijk zo’n topzware structuur nodig hebben met een overvloed aan regeringen, ministers en administraties, zette Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) gisteren in De Zevende Dag de puntjes op de i in de kwestie die momenteel alles overheerst: de wereld na de verkiezing van Donald Trump.

Onder de taalgrens is er dezer dagen geen tijd om met die fundamentele kwestie bezig te zijn. Daar nemen de Publifin-affaire, de toekomst van de PS en die van het icoon Elio Di Rupo nu alle tijd en energie van de politici in beslag. Gelukkig is er ook nog Vlaanderen, zodat de internationale zaken niet helemaal tussen de plooien vallen. Want amper een week na het aantreden van Donald Trump als president van de VS, blijkt dat alle verhoudingen wel degelijk in een razend tempo aan het veranderen zijn.

Geert Bourgeois maakte gisteren duidelijk dat de Vlaamse regering en de N-VA de gebeurtenissen op de voet volgen. Hij leverde terecht kritiek op de beslissing van Trump om de import van vluchtelingen uit zeven moslimlanden te bevriezen. Dat is namelijk een populistische maatregel die indruist tegen alle humanitaire principes. Bourgeois verzet zich ook tegen een inreisverbod voor vluchtelingen die al beschikken over een toestemming om hierheen te komen. Hij vreest – terecht – dat zo’n maatregel alleen maar zal leiden tot chaos, tenzij hij berust op een afspraak die internationaal wordt gedragen. Maar Bourgeois steunt wel – en ook dat vinden wij terecht – de verscherpte controles op visa waar Trump op aandringt.

Als de regering-Michel het te druk heeft met zichzelf en met de problemen in Wallonië, dan moet Vlaanderen het heft in eigen handen nemen. Mogelijk heeft Geert Bourgeois dat gedacht voordat hij zich zondagochtend naar de studio van de openbare omroep begaf. In elk geval sloeg hij in enkele minuten de spijker op de kop. Vooral toen hij stelde dat de Europese Unie op dit moment in de geschiedenis te veel afwezig blijft. Waar is de EU in het conflict in het Midden-Oosten? Waar blijft ze in het debat over de krachtsverhoudingen na de aanstelling van Trump? Waarom draait alles nu om de verhouding tussen de VS, Rusland en China? Is Europa dan niet zowel qua bevolking als qua bbp vele malen groter dan Rusland?

Bourgeois alleen kan de houding van de EU niet veranderen. Maar zijn voorbeeld verdient wel navolging. Want de toekomst van de EU is in groot gevaar. En het is vijf voor twaalf.

Door Lex Moolenaar - senior writer bij Gazet van Antwerpen