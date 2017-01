Buurt stelt vragen over uitrit ondergrondse parking Zuiderdokken

Antwerpen - Buurtbewoners stellen zich vragen over de mate waarin de Verviersstraat, amper 94 meter lang, straks de uitrit moet vormen van twee parkings, samen goed voor minstens 1.128 auto’s. Is het eerste conflict over de parking Zuiderdokken in de maak?

De Zuiderdokken zien er straks helemaal anders uit. In 2018 en 2019 wordt de noordelijke parking gegraven, dit jaar en volgend jaar wordt de parking onder het zuidelijke deel van de Gedempte Zuiderdokken gegraven. Die parking ‘Steendok’ moet in 2018 900 auto’s en 125 fietsen kunnen herbergen.

Hanne Van Elsen en Bert Cooreman zijn twee leden van een groep buurtbewoners die een hoop vragen heeft bij de uitrit van de parkeerplaats Steendok. Die uitgang komt in de Verviersstraat, vandaag een doodlopende straat. Straks verlaten negenhonderd auto’s de ondergrondse langs die weg. Bovendien komt de ondergrondse parkeerplaats van CMB er al op uit. “Dat zijn nog eens 228 auto’s”, zegt Hanne Van Elsen, “die de auto’s uit de Steendokparking gaan kruisen. Dat wordt lachen.” “Je zal hier lang aanschuiven, alleen om uit de parking te geraken”, voorspelt Bert Cooreman. “Want verkeer dat de dokken verlaat, moet ook langs die straat. Die is al doodlopend gemaakt omdat de combinatie verkeer en in- en uitrit van de CMB-parking elke dag voor verkeersoverlast zorgde.”