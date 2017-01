2240 chauffeurs betalen om Antwerpse lage-emissiezone in te kunnen

Antwerpen -

Drie dagen voor de lage-emissiezone in Antwerpen wordt ingevoerd hebben 2240 chauffeurs de taks al afgekocht, om vanaf 1 februari toch nog de stad in te kunnen rijden. Dat is ruim één derde van alle registraties. Voor het overige zijn het vooral buitenlanders die zich vooraf moeten aanmelden. De hotelsector vindt die laatste procedures veel te complex en omslachtig, en vreest dat heel wat toeristen daardoor zullen wegblijven uit Antwerpen.