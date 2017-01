Jan Van Den Broeck loopt EK-minimum op 800m

Jan Van Den Broeck heeft zondag op de indoorkampioenschappen van de Vlaamse Atletiekliga (VAL) op de 800 meter de limiet gelopen voor het EK in Belgrado (3-5 maart).

In de Gentse Topsporthal zette Van Den Broeck een chrono van 1:48.08 op de tabellen. Het EK-minimum is 1:48.22, op voorwaarde dat de schorsing van de Russische atleten behouden blijft. Als de schorsing opgeheven wordt, is de EK-limiet 1:48.05.

Verder verbeterde Tim Van de Velde op de 1500 meter in 3:55.38 het Belgische record bij de scholieren. Het vorige BR (3:57.7) stond sinds 1980 op naam van Raf Wijns.