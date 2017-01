Vichot juicht in Franse openingsklassieker GP La Marseillaise

Arthur Vichot heeft zondag de GP La Marseillaise (Fra/1.1) op zijn palmares gebracht. De 28-jarige renner van FDJ haalde het na 146 km in Marseille voor zijn landgenoten Maxime Bouet (Fortuneo-Vital Concept) en Lilian Calmejane (Direct Energie).

De wedstrijd werd gekleurd door een ontsnapping die al snel na de start vorm kreeg, met daarin Thomas Rostollan (Armée de Terre), Romain Combaud (Delko Marseille-Provence KTM) en Davy Gunst (An Post-ChainReaction). Die laatste kon al snel het tempo van zijn metgezellen niet volgen en werd gelost op de Montée des Termes. Meer dan 5:10 kregen ze niet van het peloton en het was FDJ dat de wedstrijd in handen nam.

Op 60 kilometer van het eind was hun verhaal uit en daarna waagde Quentin Pacher (Delko Marseille) zijn kans. Hij kreeg al gauw het gezelschap van Nans Peters (AG2R), Jasper De Buyst (Lotto-Soudal) en Anthony Turgis (Cofidis), maar ver raakten ze niet. Uiteindelijk slaagde een groepje van negen er in om het peloton voor te blijven: Arthur Vichot, Thibaut Pinot (FDJ), Mikaël Chérel, Hubert Dupont (AG2R), Tony Gallopin (Lotto-Soudal), Mauro Finetto, Julien El Farès (Delko Marseille-Provence KTM), Maxime Bouet (Fortuneo-Vital Concept) en Lilian Calmejane (Direct Energie). Met een sprint werd beslist om de zege en daarin toonde Frans kampioen Vichot zich de snelste. Hij volgt op de erelijst Dries Devenyns op.