Fransen kronen zich zesde keer tot wereldkampioen handbal

De Fransen hebben zich zondag in eigen land een zesde keer tot wereldkampioen in het handbal gekroond. In de finale in Parijs-Bercy namen ze met 33-26 de maat van Noorwegen. Bij de rust hadden de Noren de schade nog tot één doelpunt beperkt: 18-17.

De Fransen wonnen het WK eerder in 1995, 2001, 2009, 2011 en 2015. Met vijf titels waren ze al recordhouder. De Noren stonden voor het eerst in de finale van een groot toernooi. Een vierde plaats op het EK van vorig jaar was hun beste resultaat tot nog toe.