Vader treft zes jongeren dood aan in tuinhuis na privéfeestje

Zes doden. Dat is de zware balans na een nachtje feesten in Duitsland. De vader van twee van de slachtoffers ontdekte zondagochtend de lichamen van de jongeren. Dat meldt de Duitse politie.

De jongeren hadden zaterdagavond een privéfeestje in een tuinhuis in Arnstein in het Duitse Neder-Franken. Toen de vader van twee van de jongeren het zondag rond 11 uur vreemd vond dat hij nog niets van zijn kinderen had gehoord, ging hij naar het tuinhuis om te kijken of alles nog in orde was. Daar zag hij zijn zoon, dochter en vier andere jongeren van 18 en 19 jaar oud levenloos liggen.

De hulpdiensten werden meteen verwittigd, maar zij konden enkel de dood van de slachtoffers vaststellen.

Hoe de jongeren zijn gestorven, is nog niet duidelijk. De politie van Würzburg is een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak.