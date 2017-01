Fans vieren wereldtitels Wout en Sanne

Lille - Ruim 250 supporters van Wout van Aert volgden zondagnamiddag met spanning het WK veldrijden op een groot scherm in het parochiecentrum Sint-Pieter in Lille. Het feest barstte los toen Wout van Aert zijn wereldtitel kon verlengen.

Lille mag weer trots zijn al het plaatselijk veldrittalent. Na een puike prestatie van Sanne Cant zaterdag kon Wout van Aert zondag opnieuw de regenboogtrui binnenhalen. De supportersclub van Wout van Aert plaatste een groot scherm in het parochiecentrum Sint-Pieter in Lille. Ruim 250 supporters volgden de nagelbijtende wedstrijd op de voet. Nadat Wout van Aert als eerste over de finish kwam, was de opluchting groot. Deejay Harley was meteen paraat om er nog een lange feestavond van te maken.

De twee kampioenen, Sanne en Wout, worden maandagavond in Lille onthaald.