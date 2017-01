Tweeling werd na amper 23 weken geboren: “Ze waren zo klein dat ze in één hand pasten”

James en Claire Weir uit Schotland waren dolgelukkig toen ze twee jaar na hun huwelijk in verwachting waren. Hun identieke tweeling kwam ter wereld na amper 23 weken in de baarmoeder, een unieke gebeurtenis. De familie doet hun verhaal aan Daily Mail.

Toen ze zeven weken zwanger was, had Claire (31) enkele bloedingen en deden de artsen al een scan. Daardoor wisten ze dat ze twee kindjes verwachten. De bloedingen bleven komen, maar elke keer zeiden ze dat haar kindjes gezond waren. Totdat haar water brak, toen ze amper 22,5 week zwanger was.

Ze werd meteen opgenomen in het ziekenhuis. “Eerst leek het alsof het nog in orde zou komen, maar toen zagen ze dat ik twee centimeter ontsluiting had, beseften we hoe ernstig het was.” De dokters gaven hen een keuze tussen geboorte of abortus.

Het koppel besloot om de kindjes toch geboren te laten worden, want dankzij nieuwe technologie zouden ze toch een kans kunnen maken. “Als ze twee jaar geleden waren geboren, was dat niet het geval geweest”, vertelt de papa. “Toen stond de medische wereld nog niet zo ver.”

“De avond voor de bevalling namen we afscheid van onze kindjes”

“Het enige wat ik kon doen, was proberen om de baby’s zo lang mogelijk te dragen als ik kon. Het was een verschrikkelijke periode, we waren altijd bang. Weinig bewegen, dat was alles wat ik deed, ik was zelfs bang om naar het toilet te gaan.” Na 23 weken hebben ze meer kans om te overleven, dus haar mama telde de dagen en zelfs uren af.

Toen ze die kaap bereikt had, werd mama Claire heel ziek. De dokters moesten de bevalling wel inleiden, want anders zouden ze hen allemaal kunnen kwijtraken. “De avond voordien namen we afscheid van onze kindjes, toen ze nog in Claire haar buik zaten, want ze zouden het misschien niet overleven. We lazen hen een verhaaltje voor en weenden heel lang.”

Bevallen in de helft van zwangerschap

Op 3 april 2016 kwam Annabelle ter wereld, terwijl ze amper 440 gram woog. Tien minuten later volgde haar zus, die 468 gram licht was. Ze waren extreem fragiel, maar hun hartjes klopten. “Ik moest meteen geopereerd worden en ik was zo ziek. Het duurde een hele dag voor ik hen mocht zien, zes dagen voor ik Imogen mocht vasthouden en weken voor dat ik Annabelle mocht aanraken”, vertelt hun mama.

Ze waren zo klein dat ze in één hand pasten. Het voetje van Annabelle was even groot als de duim van haar papa. Wekenlang openden de baby’s hun ogen niet en weenden ze niet. Ze mochten zelfs nog geen kleren dragen, want hun huid was nog te delicaat. “We voelden ons zo hulpeloos”, zegt het koppel. “Er was niks dat we konden doen om hen levend te houden. Het enige wat Claire kon was moedermelk afkolven, die de baby’s dan kregen via een infuus in hun neus, terwijl ze in hoogtechnologische couveuses lagen.”

De eerste dagen thuis

Imogen mocht het eerst naar huis. Enkele weken later, na 138 dagen in het ziekenhuis, volgde ook haar zusje Annabelle. Dat was niet gemakkelijk voor hun ouders, want de twee kindjes hadden nog veel zorgen nodig. “Ik denk dat ik drie dagen niet geslapen heb toen”, vertelt hun vader. “Ik was gewoon constant aan het kijken of ze wel aan het ademen waren.”

Het was een stresserende ervaring, maar de Schotse familie is heel blij dat ze nu allemaal samen thuis kunnen zijn. “Het lijkt wel alsof het totaal andere baby’s zijn dan vlak na hun geboorte in april. Die periode van ons leven is nu afgesloten, we gaan nu vooruit met veel hoop op een geweldige toekomst. We hebben alle problemen die andere ouders hebben ook, maar genieten van elke minuut.”

Nog enkele obstakels

De kindjes moeten allebei continu zuurstof krijgen, maar volgens de artsen zal het niet lang meer duren voor ze ook dat gaan kunnen afbouwen. “Annabelle heeft wel nog maagproblemen. Soms stopt ze plots met ademen, dat is verschrikkelijk. Imogen is ook al eens naar de spoedafdeling moeten gaan voor een oogoperatie, maar al bij al gaan ze heel goed vooruit”, zegt hun papa.

Uit dankbaarheid voor de goede zorgen van het ziekenhuis heeft het koppel ondertussen bijna 2.000 euro ingezameld ten voordele van het Princess Royal Maternity Baby Fund.