VIDEO. Is deze “eenzame” hond officieel de coolste hond ooit?

De jonge Tyler Wilson (19) had al enkele keren dezelfde labrador zien rondwandelen bij een tankstation in zijn buurt in Louisville in de Amerikaanse staat Kentucky. Er was geen baasje te zien en het dier was altijd alleen. Na een tijdje wilde de tiener, ongerust over de hond, even checken of hij in orde was. Wat Tyler op het plakkaatje aan de halsband van de viervoeter las, had hij niet verwacht.

“Ik had de hond al een aantal keren gezien en toen hij in de regen naar me toe kwam gewandeld, ging hij naast me zitten. Ik kreeg meteen medelijden, want ik dacht dat hij al een tijdje verdwaald moest zijn...” vertelde de 19-jarige aan dierenwebsite The Dodo. De jongeman boog voorover om het plakkaatje te kunnen lezen, waarop hij hoopte een adres of telefoonnummer te vinden.

“Mijn naam is Dew”

Toen hij het bericht las, barstte hij in lachen uit. “Mijn naam is Dew. Ik ben niet verdwaald. Ik hou ervan om rond te wandelen. Zeg me gewoon dat ik naar huis moet gaan”, stond er te lezen. De jongeman besefte dat het dier helemaal niet op zoek was naar hulp, maar naar avontuur.

“Toen ik het gelezen had, keek ik naar de hond en hij keek enthousiast terug. Ik moest lachen en besefte dat hij oké was, het was zo schattig”, vertelde Wilson. De twee maakten nadien nog even uitgebreid kennis. “Hij maakte me een beetje nat tijdens het knuffelen, maar het was het helemaal waard.”

Wereldberoemd

Tyler postte het verhaal over hun ontmoeting op zijn Twitterprofiel. Ondertussen is dat al door meer dan 4 miljoen mensen bekeken. Enkele mensen contacteerden Tyler met nog een speciaal weetje over Dew, wat hem helemaal blij maakte.

Came up to me while I was pumping gas. Dew just likes to adventure pic.twitter.com/9C13t8WR4X — Tyler Wilson (@502_Wilson) 14 januari 2017

Dew is een lokale held in Louisville, zo blijkt. Hij heeft zelfs zijn eigen Facebookaccount ‘Dew’s Adventures’ waarin zijn baasjes al zijn avonturen vertellen, die van in zijn thuis van 28.000 m² en die van op zijn wandelingen door de buurt. Daar zijn heel wat volgers het over één ding eens: “Volgens mij is hij officieel de coolste hond ooit.”