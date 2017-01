Hoogspanningslijn na bijna honderd jaar niet meer nodig

Schelle / Rumst / Niel - Burgemeester Geert Antonio kreeg deze week het bericht van ELIA dat eerstdaags de hoogspanningslijn die in de gemeente tussen wijken Kleine Paepedaelen en Lazernij loopt afgebroken wordt. Andere lijnen nemen het elektriciteitstransport tussen Schelle en Mechelen over.

Vorige eeuw begin de jaren dertig trok Electrabel een hoogspanningslijn van haar centrale Interescaut in Schelle naar het verdeelstation in Mechelen Noord. Deze zeventigduizend-voltlijn bleef al die tijd van aan de kolencentrale in Schelle de regio in en rond het Mechelse van energie voorzien. Sinds het verdwijnen van de kolencentrale blijft Schelle als verdeelstation over. Het zijn nog steeds dezelfde masten, die twintig meter hoog boven de grond uitstijgen, die tot op vandaag de draden dragen die voor het elektriciteitstransport zorgen.

