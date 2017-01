Israël wil nederzettingen op Palestijns grondgebied legaliseren

Israël wil duizenden kolonistenwoningen op Palestijns grondgebied met een omstreden wet legaliseren. Het wetsontwerp zal maandag aan het parlement ter goedkeuring voorgelegd worden. Dat kondigde de Israëlische regeringsleider Benjamin Netanyahu zondag aan. “De wet moet de nederzettingen van Judea en Samaria op de Westelijke Jordaanoever voor eens en altijd regelen”, zei Netanyahu tijdens de wekelijkse kabinetszitting.

De wet telt niet voor kolonistenwoningen, waarvan de ontruiming al door de rechtbank werd bevolen. Tegen 8 februari moeten de buitenpost Amona en negen huizen in de nabijgelegen nederzetting Ofra ontruimd zijn. Netanyahu heeft inmiddels de bouw van 68 nieuwe woningen in Ofra aangekondigd, waar gezinnen uit de ontruimde huizen in een nieuw verblijf terecht kunnen.

De VN-Veiligheidsraad had in december een volledige bevriezing van de Israëlische bouwwoede op Palestijns grondgebied geëist. Rond de 600.000 Israëli’s wonen in meer dan 200 nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. Die vormen een hindernis voor een vredesregeling met de Palestijnen.

Netanyahu had de goedkeuring van de omstreden wet opgeschort tot na de eedaflegging van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Israël verwacht van de regering-Trump duidelijk meer steun voor zijn nederzettingenbeleid. Dinsdag had Netanyahu al de bouw van 2.500 nieuwe woningen voor kolonisten aangekondigd.