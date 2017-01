Brit McLay sprint naar zege in Challenge Mallorca

Daniel McLay heeft de slotwedstrijd van de Challenge Mallorca (Spa/1.1) op zijn palmares gebracht. De Brit van Fortuneo-Vital Concept sprintte na 161,5 kilometer naar de zege in Palma, al kwam er wel een fotofinish bij te pas. Hij haalde het voor de Italiaan Matteo Pelucchi (Bora-Hansgrohe) en de Fransman Nacer Bouhanni (Cofidis).

De ontsnapping van de dag kwam op naam van vijf renners: Pello Olaberría (Euskadi-Murias), Julio Alberto Amores (Inteja Dominican), Gaspar Mas Nicolau (Nice Pro Cycling), Danilo Celano en Uri Martins Sandoval (Amore&Vita). Hun voorsprong schoot snel de hoogte in, maar meer dan 4:20 kregen ze nooit van het peloton.

Op 55 km van het eind was hun verhaal uit en wat later waagde Nairo Quintana (Movistar) zijn kans en telde hij op de top van het enige zware klimmetje van de dag 1:30 voorsprong op het peloton. Ploegmaat Valverde zette wat later een tegenaanval op, Jürgen Roelandts glipte mee. Het duo zou nog tot bij de Colombiaan geraken, maar ook zij bleken niet opgewassen tegen het peloton en werden in het slot gegrepen.

In de sprint haalde McLay het voor Pelucchi en Bouhanni, al moest de jury wel oordelen aan de hand van een fotofinish. Greipel, winnaar van de eerste wedstrijd in de Challenge Mallorca, werd vierde. In totaal werden drie van de vier wedstrijden gewonnen door Lotto-Soudal: twee voor Tim Wellens, één voor Greipel.