Vrouw valt in tram, chauffeur merkt incident pas op aan terminus

Hoboken - Een 78-jarige vrouw is zaterdag gevallen toen ze wilde instappen in een tram in Hoboken. Ze raakte gewond. De chauffeur merkte pas wat er was gebeurd aan de eindhalte.

Zaterdagmiddag omstreeks 14.00 uur stapte de vrouw uit Hoboken aan halte Zwaantjes op de tram. Een andere reizigster hield de deur van de tram, die op vertrekken stond, voor haar open. Bij het instappen mistrapte de vrouw zich, waardoor ze met haar scheenbeen tegen de opstaprand terechtkwam.

Ze viel het tramstel in terwijl de deuren zich sloten. De chauffeur, die zich van geen kwaad bewust was, vertrok. Het slachtoffer liep een open wonde op aan haar scheenbeen.

Pas toen de tram aan de terminus aan het Schoonselhof was, merkte de chauffeur op wat er was gebeurd. Er werd onmiddellijk een ziekenwagen gebeld en de onfortuinlijke vrouw, die rustig op de tram was blijven zitten, werd voor verzorging naar het Sint-Augustinusziekenhuis gebracht. Nadat de wonde genaaid werd, mocht het slachtoffer het ziekenhuis verlaten.