Marcel Hirscher is de beste in reuzenslalom Garmisch-Partenkirchen

Marcel Hirscher heeft zondag de Wereldbekermanche reuzenslalom in het Duitse Garmisch-Partenkirchen gewonnen. De Oostenrijker, die zijn 43e WB-zege boekte, verstevigt zijn leidersplaats in de algemene WB-stand.

Hirscher had na twee runs een seconde en 50 honderdsten voorsprong op de Zweed Matts Olsson, die voor het eerst in zijn carrière op een WB-podium stond. De Duitser Stefan Luitz werd voor eigen publiek derde op 1.95 van Hirscher. De Fransman Alexis Pinturault, aan de leiding na de eerste run, moest tevreden zijn met de vierde plaats (op 2.05).

In de algemene WB-stand leidt Hirscher met 1260 punten. De Noor Henrik Kristoffersen, zondag zevende, is tweede met 828 punten. Pinturault staat op de derde plaats met 763 punten. In de WB-stand van de reuzenslalom is Hirscher eveneens de koploper.