Colsaerts en Detry worden 28e in Doha, Zuid-Koreaan Wang wint

Nicolas Colsaerts en Thomas Detry zijn na een vierde en laatste ronde in 69 slagen 28e geëindigd op het Qatar Masters golftoernooi (EPGA/2.500.000 dollar) in het Qatarese Doha.

Detry startte zijn ultieme ronde met een birdie op de eerste hole. De 24-jarige Brusselaar moest echter op de holes vier en vijf bogeys incasseren. Detry, die dit seizoen al een derde plaats behaalde op het Alfred Dunhill Championship, zette de scheve situatie recht met een eagle op de tiende hole en birdies op de twaalfde en zestiende hole. Met zijn ronde van drie onder par maakte hij nog zes plaatsen winst.

Colsaerts putte een birdie weg op de vierde hole, waarna hij op de zesde hole in de fout ging. Op de resterende twaalf holes lukte de 34-jarige Brusselaar nog birdies op de holes acht, vijftien en zestien.

Met een totaalscore van 280 slagen, acht onder par, telde het duo Detry-Colsaerts in de eindstand acht slagen meer dan de Zuid-Koreaan Jeunghun Wang die zich de beste toonde na een play-off. Zo telden Wang, de Zuid-Afrikaan Jaco Van Zyl en de Zweed Joakim Lagergren na de 72 reguliere holes 272 slagen. Op de achttiende en eerste extra hole putte Wang een birdie weg, waar Van Zyl en Lagergren niet verder kwamen dan par.

Voor Wang is het de derde European Tour-zege in zijn nog jonge loopbaan. De 21-jarige Zuid-Koreaan, die vorig jaar de Trophée Hassan II en het Mauritius Golf Open won, hield aan de zege 389.657 euro over.