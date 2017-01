REACTIES. “Als het kon, dan deelde ik de trofee met Rafael”

Roger Federer (ATP 17) heeft op zijn 35e zijn achttiende grandslamzege uit zijn indrukwekkende carrière behaald. De Zwitser haalde het zondag na een epische finale van zijn rivaal Rafael Nadal (ATP 9), hij trok het laken na 3u37 met 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 en 6-3 naar zich toen en pakte zijn vijfde eindzege in Melbourne. “Dit had ik echt niet verwacht”, klonk het na afloop bij de popuplaire Zwitser.

Met vijf overwinningen in Melbourne, één op Roland Garros, zeven op Wimbledon en vijf op de US Open is Federer al langer een tennislegende. Zijn laatste grandslamzege dateerde al van Wimbledon 2012, zondag was het eindelijk opnieuw raak. “Net als Rafa had ik vijf maanden geleden nooit gedacht dat ik hier zou staan”, aldus Federer, die de voorbije maanden met knie-en rugperikelen sukkelde. “Blijf spelen Rafael, het tennis heeft je nodig. Er bestaat geen gelijkspel in het tennis, maar als het kon, dan deelde ik de trofee met Rafael. Ik hoop om hier volgend jaar opnieuw te staan.

Veriezend finalist Nadal toonde zich erg sportief na de nederlaag. “Hij zal het waarschijnlijk een beetje meer verdiend hebben dan ik,” zei de Spanjaard, die al veertien grandslamzeges behaalde. “Roger bewijst dat hij hard gewerkt heeft, hij was lange tijd geblesseerd en het is moeilijk om zo terug te komen. Hij heeft het echt goed gedaan. Ik heb zelf ook hard gewerkt en ik ben klaar voor een topseizoen”.

Foto: AFP

Foto: EPA