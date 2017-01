Annemans: “Filip, houd ermee op” en “Bart, hef het cordon op”

Europarlementslid Gerolf Annemans (Vlaams Belang) roept zijn partijgenoot Filip Dewinter op om “niet meer te provoceren” tegenover partijvoorzitter Tom Van Grieken. “Filip, houd ermee op! Van Grieken is nu voorzitter, en je moet hem respecteren”, zegt Annemans in een interview met De Zondag.

Dewinter liet zich vorig jaar, eveneens in De Zondag, ontvallen dat het zeventigpuntenplan van het toenmalige Vlaams Blok “zelfs nog te braaf was”. Annemans is daar nu duidelijk over. “Dat plan maakt geen onderdeel meer uit van Vlaams Belang. Kijk, de Gouden Dageraad-rel was min of meer een uitloper van wat Filip in dat interview aan het doen was: lichtjes provoceren en de lijn-Van Grieken betwisten. Hij moet stilaan beseffen dat de methoden en documenten van de jaren tachtig geschiedenis zijn.”

“Ik zou zeggen: Filip, hou ermee op! Van Grieken is nu voorzitter, en je moet hem respecteren. Ten andere, de verkiezingen van 2014 hebben aangetoond dat onze generatie bescheiden moet zijn. We moeten onszelf niet meer als voorbeeld nemen, mensen als Marine Le Pen en Geert Wilders, dat zijn nu onze voorbeelden.”

Toch ziet Annemans voorlopig geen gelijkenis met wat er in Frankrijk gebeurd is tussen Marine Le Pen en haar vader Jean-Marie Le Pen (vader Le Pen werd uit de partij gezet door zijn dochter, nvdr.). “Filip heeft een sanctie gekregen, en hij heeft die sportief geïncasseerd. Vader Le Pen maakte zich onmogelijk door voortdurend tegen de partijlijn in te gaan. Ik heb van Filip begrepen dat hij de zaken niet op de spits wil drijven. Dus die vergelijking gaat op dit moment niet op.”

Cordon opheffen

De toekomst van het Vlaams Belang ziet het Europarlementslid wel rooskleurig in. “Deze fractie kan geschiedenis schrijven dit jaar. De verkiezingen in Frankrijk, Nederland en Duitsland, die gaan over onze ideeën.” Ook een moslimstop, zoals Wilders ook al voorstelde, ziet Annemans zitten. “Een moslimstop, minstens tijdelijk, zou een goede zaak zijn. We gaan al blij mogen zijn als de moslims die hier zijn, zich effectief integreren.”

Een samenwerking met N-VA is nog altijd een optie voor Annemans. “Als Bart De Wever in het stadhuis wil blijven zitten, zal hij toch eens moeten nadenken. Hij heeft amper twee zetels op overschot. Zonder ons is het voorbij voor hem in 2018. Laat dat mijn oproep zijn: Bart, hef het cordon op, en de rechterzijde zal eindelijk echt overwinnen in Vlaanderen.”