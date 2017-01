Geredde hond slaapt staande omdat ze niet weet hoe ze een bed moet gebruiken

Een hond uit een Zuid-Koreaans slachthuis werd gefilmd toen ze al rechtstaand aan het slapen was, omdat ze niet wist hoe ze op een bed moest gaan liggen. Het dier, Harriet genaamd, werd samen met 200 andere honden door de Amerikaanse dierenbeschermingsorganisatie ‘Humane Society’ gered en bekomt nu in een dierenasiel in de Amerikaanse stad Tampa Bay.

Toen Harriet aankwam in het dierenasiel in de staat Florida, was ze angstig, uitgeput en neerslachtig. De driejarige hond had het grootste deel van haar leven in een piepkleine kooi gespendeerd in Zuid-Korea en was voorbestemd om geslacht te worden voor menselijke consumptie. Volgens Nash McCutchen, de woordvoerder van de ‘Humane Society’ in Tampa Bay, zaten de honden in weer en wind in een te kleine kooi, hadden ze geen noemenswaardige plek om te slapen en leefden ze in hun eigen vuiligheid. “Er werd eten naar binnengegooid om de honden vet te mesten. Moest Harriet daar zijn gebleven, zou ze zijn gedood op een wrede, pijnlijke manier.”

De vrijwilligers van het dierenasiel moesten de getraumatiseerde hond overal ronddragen, omdat Harriet nauwelijks wist hoe ze moest wandelen. Harriet had een dekentje gekregen zodat ze kon rusten, maar de vrijwilliger merkten al snel dat ze al staande in slaap viel. “We denken dat de dieren zo dicht opeengepakt stonden in hun kooien, dat ze niet konden gaan liggen als ze in slaap vielen”, verklaarde McCutchen aan de nieuwswebsite ‘the Dodo’. De vrijwilligers hielpen Harriet om te gaan liggen, waardoor het pluizige dekentje haar eerste zachte bed ooit werd. Ondertussen gaat het al iets beter met de hond, ze heeft meer vertrouwen in mensen en eet snoepjes uit de hand. Het zal wel nog een tijdje duren vooraleer ze er helemaal bovenop is en kan worden geadopteerd.