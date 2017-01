Romain Barbosa wint Futurestoernooi Sharm El Sheikh, Scholsen pakt zege in Cairo

Romain Barbosa (ATP 463) heeft zondag het Futurestoernooi in het Egyptische Sharm El Sheikh (hard/15.000 dollar) gewonnen.

In de finale versloeg Barbosa, het zevende reekshoofd, de Fransman Jules Okala (ATP 607) in twee sets: 7-6 (7/1) en 6-4 na 1 uur en 27 minuten. Voor de 22-jarige Barbosa is het zijn vierde titel in het enkelspel op het Futurescircuit.

Nog zondag was er ook bij de vrouwen een Belgische toernooizege in Egypte. Helene Scholsen (WTA 508) kroonde zich na een 6-2 en 7-5 overwinning tegen Fatma Al Nabhani (WTA 440) uit Oman immers tot eindlaureate op het Futurestoernooi van Cairo (gravel/15.000 dollar). Voor de 21-jarige Scholsen is het haar tweede Futurestitel.