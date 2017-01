Waarom avocado’s binnenkort misschien goedkoper worden in België

De Amerikaanse president Donald Trump wil Mexicaanse importtaksen heffen van 20 procent. Inwoners van de Verenigde Staten vrezen daarom een tekort aan avocado’s en een hogere kostprijs, maar dat zou in ons voordeel kunnen spelen. Dat meldt VTM.

President Trump wil dat Mexicanen 20 procent importheffingen gaan betalen en ziet het plan als een van de manieren waarop ze de bouw van een scheidingsmuur tussen Mexico en de Verenigde Staten kunnen financieren. Die beslissing leidt tot paniek bij de Amerikanen die dol zijn op avocado’s: ze zijn bang dat ze het straks zonder de vruchten uit Mexico moeten stellen. Dat blijkt onder meer uit hun reacties op sociale media.

Middle America - sorry. Enjoy the last of your Mexican avocados. — yobagoya (@EdenMW) 26 januari 2017

Anyone want to go in with me on an avocado farm? — mike freeman (@mikefreemanNFL) 26 januari 2017

If this president gets in the way of my avocados, I'm going to lose my mind. #AvocadoTax #FuckTheWall #WeLoveYouMexico #MexicoWontPay — MichelleDainusPeters (@mdainus) 26 januari 2017

Als Trump zijn plan kan realiseren - zover is het nog lang niet - kan het ook indirecte gevolgen hebben voor de Belgische markt. Wanneer blijkt dat Mexico geen avocado’s meer kan verkopen in Amerika, zal het land wellicht op zoek gaan naar andere afzetmarkten. Het aanbod zal in dat geval groter worden, de prijzen zullen dalen.