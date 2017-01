Premier Michel: “We zullen voorbeeld Trump niet volgen”

Premier Charles Michel zegt zondag dat België “het oneens is met een inreisverbod voor 7 moslimlanden” dat de Amerikaanse president Donald Trump heeft uitgevaardigd. “België zal er geen voorbeeld aan nemen en zal meer uitleg vragen via diplomatieke weg”, luidt het. Eerder nog had Groen hem om een reactie gevraagd.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde vrijdag aan dat reizigers en vluchtelingen uit zeven islamlanden niet langer toegang krijgen tot de VS. Groen-voorzitster Meyrem Almaci vindt het verwerpelijk dat mensen op basis van etniciteit en afkomst de vrije toegang wordt ontzegd en roept alle partijen en regeringsleiders op om deze xenofobe maatregel te veroordelen.

“Mensen afwijzen omdat ze er anders uitzien, een andere taal spreken of anders bidden, is onaanvaardbaar. Dit druist in tegen waar ons land voor staat”, aldus Almaci. “Het kan niet dat mensen die anders zijn, hetzij op basis van hun afkomst, hun geloofsovertuiging of hun geaardheid, worden gediscrimineerd.”

Soeverein

Volgens de premier gaat het weliswaar om een soevereine beslissing. “Migratiebeleid is een zaak van de Amerikaanse regering”, zegt hij. Wel gaat ons land de zaak nauwgezet opvolgen “voor mogelijke gevolgen voor onze burgers”.

Almaci betreurt sterk dat de “leider van de vrije wereld” dergelijke extreme maatregelen neemt: “De Verenigde Staten zijn bij uitstek een natie van immigranten, van diversiteit, van pluralisme. Dit is in strijd met de mensenrechten, en dat uitgerekend in het land of the free.”

Michel, die zich naar verluidt in de beslissing van Trump verdiept heeft, had trouwens al contact met enkele andere Europese leiders over het inreisverbod. Het is niet bekend met wie de premier gebeld heeft.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) is het niet eens met de visa-maatregel van Trump. Hij heeft het over een arbitraire maatregel die ingaat tegen zijn rechtsgevoel.