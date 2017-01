Belgische beloften vallen naast podium na pech en ongenaakbare topfavoriet

Our new U23 World Champion @jorisnieuwenhui @KNWU #bieles2017 pic.twitter.com/WfwOAyULvY

De Belgische beloften konden geen medaille behalen op het WK veldrijden. De Nederlander Joris Nieuwenhuis was oppermachtig en maakte geen enkel foutje. Hij reed met ruime voorsprong naar een gouden medaille. Thijs Aerts en Nicolas Cleppe streden lang voor een ereplaats, maar pech nekten de Belgen. Aerts en Cleppe kwamen ten val. De Spanjaard Felipe Orts reed zo naar een zilveren medaille, de Nederlander Siebe Wouters pakte alsnog brons in de laatste ronde.

Thijs Aerts viel met een vierde plaats net naast het podium, hij lag lange tijd op medaillekoers maar kreeg in de slotronde af te rekenen met een lekke band. Nicolas Cleppe kwam als vijfde over de streep.

Belgisch en Europees kampioen Quinten Hermans werd negende, Kobe Goossens vijftiende en titelverdediger Eli Iserbyt stelde teleur met een zeventiende plaats.

De wereldtitel van Nieuwenhuis is al de tweede regenboogtrui voor de Nederlanders in Bieles, na die voor Annemarie Worst bij de vrouwen beloften van zaterdag. Sanne Cant schonk de Belgen zaterdag het goud bij de elite, zondagnamiddag (15u) strijden de mannen nog om de oppergaai.