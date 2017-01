Nieuwe dag, nieuw parcours: WK veldrijden ziet er plots helemaal anders uit

Door een grillige nacht in het Luxemburgse Bieles ziet het parcours voor het WK veldrijden er opnieuw helemaal anders uit. Waar de verkenning deze week in de sneeuw gebeurde en de vrouwen en junioren gisteren reden op ijzige stukken, zullen de beloften en de profs zondag rijden... in de modder! In de nacht van zondag op maandag heeft het veel geregend en is de dooi ingezet, zo zag onze man ter plaatse vanmorgen.

Volg hier het WK veldrijden een hele dag LIVE!

Toch een kleine kanttekening: het WK veldrijden in Bieles vindt plaats in een park, niet op een veld. Van echte moddersporen zal er dus geen sprake zijn, maar het wordt toch oppassen voor de veldrijders. Omdat het wekenlang gevroren heeft, is het sowieso glad. Het ijs en de sneeuw is wel bijna overal weg, het is er ongeveer vier graden.

Het ‘nieuwe’ parcours is in theorie wel goed nieuws voor de Belgen en Wout van Aert, die liever van wat modder houden. Het parcours is daardoor zwaarder en (een beetje) minder technisch. Beloften die zondagmorgen het parcours verkenden, bevestigden wel dat het parcours vandaag zwaarder is door de modder en dat de ondergrond minder hard is dan zaterdag.

Conclusie van de Belgische beloften die verkenden. Iets zwaarder en minder glad, maar er liggen nog ijssporen dus vertaderlijk pic.twitter.com/NgPiTVoXw8 — Maarten Delvaux (@Maartendelvaux) January 29, 2017