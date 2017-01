Tongeren pakt koppositie in BENE-League handbal na winst tegen Hasselt

Brussel - Tongeren is zaterdagavond met 23-26 gaan winnen op bezoek bij Hasselt op de negentiende speeldag van de BENE-League handbal en onttroont de Limburgers zo als leider. Dankzij het puntenverlies van de Lions tegen Volendam, is Tongeren nu zelf de nieuwe leider.

De verrassing van de avond kwam dus uit de wedstrijd tussen Hasselt en Tongeren, dat nog steeds zijn geblesseerde sterspeler Arber Qerimi moet missen. Hasselt nam nochtans de beste start en kwam op een 10-4 voorsprong. Onder impuls van De Beule en Cie kon Tongeren het verschil bij de rust beperken tot 13-12. Na de rust ging Tongeren op en over de Limburgers en vooral via opnieuw De Beule en Meijer konden de Eburonen zegevieren met 23-26. Door het gelijkspel van Lions op bezoek bij Volendam (25-25) is Tongeren als kers op de taart ook nog eens de nieuwe leider van de BENE-League. Zowel Bocholt, Hasselt als Lions volgen met 27 punten op amper een puntje van de nieuwe leider.

In de overige wedstrijden won Bocholt met 21-24 op bezoek bij Aalsmeer, haalde Hurry Up het nipt van Wezet met 28-27, verloor Quintus met 26-31 van Targos Bevo en versloeg Sasja Merksem met 29-26.