Mboyo scoort bij debuut voor zijn ‘droomclub’, Cercle pakt een punt

Ilombé Mboyo heeft zijn debuut niet gemist bij Cercle Brugge. De gecontesteerde spits viel aan de rust in en toonde een kwartier later meteen zijn waarde. Hij kopte de gelijkmaker tegen de touwen. Cercle leek door een doelpunt van Yagan op weg naar de winst, maar slikte in het slot nog de gelijkmaker. Lommel United speelde eerder op de dag gelijk tegen Union.

Roeselare kwam op het halfuur op voorsprong via Kehli. Cercle op achtervolgen aangewezen, maar scoren lukte niet voor de rust. José Riga gooide debutant Mboyo voor de leeuwen. Voor de spits werden het zijn eerste minuten in meer dan anderhalf jaar. Maar het gebrek aan wedstrijdritme belette de aanvaller niet om beslissend te zijn.

Beneddine bediende op het uur vanop links Mboyo, die ongehinderd kon binnenkoppen. Cercle pakte moed en duwde door. Yagan leek twintig minuten voor tijd de zege aan de Vereniging te schenken, maar dat feestje ging niet door. In de slotfase zorgde Jakolis voor een puntendeling.

Lommel United 0-0 Union

Lommel United heeft nog steeds niet gewonnen in de tweede periode in de Proximus League. De Limburgers kwamen niet tot scoren tegen Union. Lommel speelde gretig en ging naarstig op zoek naar de treffer. Een doelpunt van Bertjens werd voor de rust onterecht afgekeurd voor buitenspel, tot frustratie van Lommel.

Einde 0-0. Zo smaakt het onterecht afgekeurde doelpunt van Bertjens voor de pauze natuurlijk extra zuur. Bedankt... https://t.co/LMkaNr7x5u — Lommel United (@LommelUnitedOff) 28 januari 2017

Diezelfde Bertjens probeerde nadien een strafschop te versieren, maar de scheidsrechter trapte niet in zijn schwalbe. Na de pauze nam Union over, Trajsel en Aoulad zorgden voor gevaar. Lommel probeerde in het slot nog het verschil te maken, maar Gueroui en Maletic stuitten op doelman Saussez.