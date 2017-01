STVV zadelt Oostende met flinke kater op

KV Oostende heeft zaterdagavond een tweede opeenvolgende nederlaag geleden in de competitie. Op het veld van STVV werd het 3-0 voor de Kanaries, die de Play-off 1-kansen van de Kustboys zo een fikse knauw geven en zelf een gouden zaak doen in de strijd om het behoud. Uitblinkers waren Stef Peeters met drie assists, en de aalvlugge huurling Igor Vetokele. Bekijk de samenvatting vanaf 23u op Sportwereld.be!

STVV knokte zich midweeks uit de gevarenzone met een verdiende thuiszege tegen KV Mechelen, en kon vandaag opnieuw een ploeg uit de top zes een pad in de korf zetten: KV Oostende verloor dinsdag immers op eigen veld van Charleroi. De Kustboys zagen de concurrenten voor Play-off 1 zo stilaan angestvallend naderen, dus greep coach Yves Vanderhaeghe in: met Berrier, Bossaerts, Dimata, Conté én El Ghanassy begonnen er vijf nieuwe spelers in de basis. Bij de thuisploeg hield coach Ivan Leko Bolingoli en Boli op de bank, zij moesten moeten plaats ruimen voor Cuevas en Janssens.

Marc Coucke (links) Foto: BELGA

STVV begon ook vol vertrouwen aan de wedstrijd, en dat leverde vrucht op: al vroeg in de match toonde Stef Peeters zijn gave traptechniek: eerst op een stilstaande fase waarbij niemand alert genoeg reageerde, en meteen daarna door Pieter Gerkens het straatje in te sturen. De Limburger miste echter zijn controle, zodat de bal in de handen van ex-STVV-doelman Dutoit verdween. KVO antwoordde met een snelle tegenstoot van El Ghanassy en een vrije trap van Berrier, maar zonder groot gevaar tot gevolg.

De beste kansen waren voor de thuisploeg: de jonge spits Wolke Janssens zette zelf een aanval op in combinatie met nieuweling Igor Vetokele, maar zag zijn staalharde schot op de lat uiteen spatten. Halverwege de eerste helft viel een corner goed voor de voet van STVV-verdediger Kotysch, maar zijn poging buitenkantje rechts ging een half metertje over. De bezoekers konden daar enkel gevaarlijke voorzetten van Berrier en Vandendriessche tegenover zetten, maar een tegenvallende Dimata was tot tweemaal toe te laat om binnen te tikken.

Op het half uur kreeg STVV dan ook wat het verdiende: Stef Peeters krulde een hoekschop in het pak, Club Brugge-huurling Brandon Mechele kopte via de rug van de ongelukkige Dimata raak. KVO mocht zelfs blij zijn dat het geen tweede tegendoelpunt slikte voor rust: Gerkens zag een intikker op de lijn gekeerd door Marusic, en Mechele kon zijn puntentotaal voor STVV al bijna verdubbelen op twee gemeten hoekschoppen van de voet van Stef Peeters, maar de centrale verdediger kopte tot tweemaal toe naast.

Foto: BELGA

Vanderhaeghe gaf dezelfde elf KVO-spelers de kans om beter te doe n in de tweede helft, maar zijn vertrouwen gaf geen vleugels: offensief bleef het voor geen meter lopen bij de bezoekers, en defensief mocht Mathias Bossaerts blij zijn dat hij niet moest gaan douchen na een trekfout op de doorgebroken Vetokele. Die bleef aartsgevaarlijk, en verdubbelde tien minuten na de pauze (op assist van een weergaloze Peeters) met een snoekduik de score.

Mathias Bossaerts ontsnapte aan rood Foto: Photo News

KVO vond maar geen aansluitingstreffer, dus haalde Vanderhaeghe Conte en Jali naar de kant. Antunes en Cyriac moesten de bakens verzetten, maar ook die noodgreep had geen effect: twintig minuten voor tijd besliste Vetokele de wedstrijd met een lobje over Dutoit, op assist van... Stef Peeters.

Igor Vetokele was de man van de match op Stayen Foto: Photo News

De bezoekers mogen hun biezen pakken. Igor Vetokele is de gevaarlijkste man op het veld. Stef Peeters met de assist en de aanvaller met een prima lobje over doelman Dutoit. Al zijn derde doelpunt voor de Limburgers na zijn overgang van Zulte Waregem. STVV kon rustig uitspelen, Leko gunde man van de match Vetokele zelfs een applauswissel.

In het klassement wipt STVV zo over Lokeren naar de elfde plaats, met 11 punten meer dan rode lantaarn Moeskroen lijkt het behoud zo stilaan wel verzekerd. KV Oostende blijft voorlopig vijfde, maar kan AA Gent (tegen Club Brugge) morgen naast zich zien komen, terwijl ook Standard (tegen Anderlecht) en Genk (dinsdag inhaalwedstrijd tegen Waasland-Beveren) in het spoor van de Kustboys kunnen raken.

William Dutoit beleefde geen prettige terugkeer o pStayen Foto: Photo News

Yves Vanderhaeghe zag zijn ploeg een tweede nederlaag op rij slikken Foto: Photo News

...terwijl de degradatiezorgen voor STVV zo goed als voorbij zijn Foto: Photo News