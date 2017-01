Beerschot Wilrijk legt ook Virton over de knie op weg naar de titel

Beerschot Wilrijk heeft zaterdag de leidersplaats in de eerste amateurreeks nog wat meer glans gegeven. 3-0 werd het op het Kiel tegen Virton. Mo Messoudi maakte de openingsgoal rond het halfuur na een moeizame start. Twintig minuten voor tijd verdubbelde diezelfde Messoudi de score vanop de strafschopstip. In de blessuretijd werkte Placca via een verdediger van Virton de 3-0 tegen de netten. Na 19 speeldagen heeft Beerschot Wilrijk al een indrukwekkend aantal van 52 punten en lijkt de titel steeds dichterbij te komen.

EINDSTAND. Beerschot Wilrijk - Virton 3-0

De troepen van Marc Brys mogen een zoveelste driepunter op zak steken na een felbevochten zege. De bezoekers uit het verre Virton waren niet onder de indruk van de omstandigheden en trachtten met een dichtbevolkt middenveld Beerschot-Wilrijk het uitvoetballen te beletten. Dat er moest geknokt worden voor de drie punten werd al gauw duidelijk. Vlad Rusu en Mo Messoudi waren de slachtoffers.

Nadat de thuisploeg zich had aangepast aan het viriele spel van Virton volgde meteen een eerste goede kans: Kevin Geudens trapte een voorzet van Rusu in één tijd op doel. Doelman Dupire kon de bal uit zijn kooi ranselen. Ondertussen begonnen ook de grasmat slijtage te vertonen na eerst de stevige vriestemperaturen en nu de dooi.

Messoudi opent de score

Halfweg de eerste helft begon Beerschot-Wilrijk warm te draaien en volgden meer kansen: een voorzet van Jimmy De Jonghe belandde op de lat en hij trapte even later met zijn mindere rechter hard over. De verdiende voorsprong viel even over het half uur: Vlad Rusu kreeg een moeilijke voorzet nog onder controle aan de tweede paal, wipte de bal over de verdediger en zette terug voor. De bedrijvige Mo Messoudi trapte met een gekraakt schot de Ratten op voorsprong. En Virton? Dat trachtte mede door nonchalance van Kevin Geudens en ongelukkig wegwerken van doelman Clepkens nog voor rust de gelijkmaker te forceren. Een hobbelend schot naast de paal na een afvallende bal was het grootste wapenfeit van de bezoekers.

Na de pauze ging op de opgelapte grasmat de strijd onverminderd voort. Een kantelmoment vond plaats op het uur: Raoul Ngadrida ging Jan en alleman voorbij maar Arjen Swinkels gooide zich met gevaar voor eigen leven voor de bal en voorkwam daarbij mogelijk de gelijkmaker. Het was meteen ook de enige grote kans die de bezoekers konden versieren. Een kwartier voor tijd viel de beslissing aan de overkant: een doorsteekpas van Alexander Maes voor Kevin Geudens werd ongewild een assist voor Vlad Rusu. De Roemeen werd in het strafschopgebied neergehaald door laatste verdediger Goulard. Penalty en geel voor Goulard. Daar kwam hij nog goed mee weg. Mo Messoudi liet Dupire kansloos. De Virtonezen zochten wel de aansluitingstreffer maar botsten op een ijzersterk duo Swinkel-Van den Bergh. In blessuretijd zorgde de ingevallen Fessou Placca nog voor de 3-0-eindstand.

Dessel achtervolgt

In de stand behoudt Beerschot-Wilrijk 14 punten voorsprong op Dessel Sport, dat won in Seraing met 1-2. SK Deinze verloor twee punten tegen Dender. De voorsprong op de vierde in de stand, Virton, bedraagt nu al 18 stuks!

