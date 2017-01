Open Vld-lijsttrekker De Backer doet voorstellen voor Antwerpse mobiliteit

Antwerpen - De raad van bestuur van Open Vld heeft Philippe De Backer zaterdag officieel en unaniem tot lijsttrekker voor de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen van 2018 verkozen.

Op de nieuwjaarsreceptie, die zaterdagavond plaatsvond in het hoofdgebouw van Katoen Natie, zei De Backer dat hij de Liefkenshoektunnel tolvrij wil maken. “We moeten ook snel werk maken van een betere mobiliteit in Antwerpen. We kunnen al beginnen met de aanleg van de A102”, zei De Backer. De A102 is een stuk autosnelweg tussen Wommelgem en Antwerpen-Noord.

De Backer wil dat Annemie Turtelboom, Claude Marinower en Willem-Frederik Schiltz de andere drie speerpunten van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen worden. Maar de officiële plaatsen op de verkiezingslijst worden pas later door een onafhankelijk comité bepaald.