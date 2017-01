Fans van andere clubs steunen Thomas Buffel: “Verdriet kent geen kleuren”

De Belgische voetbalwereld is in rouw na het overlijden van Stéphanie De Buysser. De echtgenote van KRC Genk-aanvoerder Thomas Buffel en mama van de tweeling Fausto en Maceo (3) verloor donderdag de strijd tegen darmkanker. Het overlijden van Stéphanie laat ook fans van andere Belgische voetbalclubs niet onberoerd, want zoals die van STVV en Lokeren het zeggen: “Verdriet kent geen kleuren”. Hartverwarmend.

Ook tijdens de wedstrijd tussen Cercle Brugge en Roeselare in de Proximus League was er een indrukwekkend eerbetoon aan Stephanie. De intussen gekende trouwfoto van het koppel verscheen er in de negentiende minuut op een groot scherm, waarop de fans applaudisseerden en de naam van Buffel scandeerden. Thomas Buffel is een jeugdproduct van de vereniging en keerde er later in zijn carrière nog terug.